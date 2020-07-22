رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد تشيلسي فى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة ليفربول ضد تشيلسي فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كل من الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول والانجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لنادى تشيلسي التشكيل الرسمي لموقعة الريدز ضد البلوز والتي تبدأ بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة البريميرليج فر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية للمباراة كالتالي:"أليسون، فان دايك، جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا، ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح".

وجاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية للمباراة كالتالي:"كيبا، جيمس، ازبيكويتا،الونسو، روديجير، جورجينهو، كوفيتش، مونت، ويليان، جيرو".