رياضة | حوار - فرح جفري "دي بروين" السعودية لـ "الخليج 365": حلمي اللعب في مانشستر سيتي.. وكرة القدم النسائية ينتظرها مستقبل باهر ومُشرق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار - فرح جفري "دي بروين" السعودية لـ "الخليج 365": حلمي اللعب في مانشستر سيتي.. وكرة القدم النسائية ينتظرها مستقبل باهر ومُشرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت في ملاعب السعودية لتبدأ مشوارها بعمر صغير في كرة القدم النسائية وبمرور الوقت أجمع الكل على موهبتها حتى وصل الأمر إلى تسميتها بلقب "دي بروين السعودية" نسبة إلى البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي.

وتعتبر فرح حفري لاعبة وسط نادي إيجيلز السعودي وصاحب السبعة عشر عاما حاليا من ألمع النجمات في دوري كرة القدم النسائية السعودي بل وتمكنت في سنها الصغير أن تحصد أول بطولة لها بفوزها بلقب دوري جدة السعودي.

وأنفرد موقع "الخليج 365 الرياضي" بأول حوار صحفي لفرح جفري في مصر لتتحدث خلاله عن تجربتها في الكرة النسائية ومثلها الأعلى وسبب إطلاق لقب "دي بروين" عليها وغيرها من الأمور داخل الحوار كالآتي:

-كيف كانت بدايتك في عالم كرة القدم ومن شجعك على هذه الخطوة؟ وكيف أقنعتي من حولك بالفكرة من الأساس؟

أمارس كرة القدم منذ الصغر بالمنزل وبالملاعب الخارجيه عند السفر وأشاهد المباريات مع والدي بكل حماس وخصوصاً الدوري السعودي والإنجليزي، والحمدلله الجميع كان يدعمني من العائلة والأصدقاء عندما أقدمت على خطوة لعب كرة القدم.

- هل تشعرين أن هناك فارق بين كرة القدم النسائية ونظيرتها الرجالية؟ وهل تشعرين بأنك يجب أن تنسي أنوثتك أثناء لعب أي مباراة؟

الفرق بسيط بالخبره فقط والدعم للتاريخ القديم لكرة القدم الرجالية ولكن متى ما تساوى الدعم بيننا سنكون على نفس الوتيره وينتظرنا مستقبل ناجح، وعلى العكس تماماً أنا أشعر أن كرة القدم تزيد من أنوثة المرأة.

- ما رأيك في كرة القدم النسائية في الدول العربية عموما؟ وترين ما الذي ينقصها حاليا؟

كرة القدم النسائية بدأت تثبت جودتها وجماهيريتها بالوطن العربي مؤخرا وتلقى تشجيعاً قوياً وينقصها المنشئات الرياضية والأكاديميات لتأسيس جيل قادم وتنمية المواهب، نحتاج فقط للدعم واستقطاب الخبرات الأجنبية للتطور بشكل أكبر.

- هل لازالتي تدرسي حتى الآن؟ وهل تستطيعي التنظيم بين وقت الدراسة وكرة القدم والمنزل؟

نعم استكمل دراستي الجامعية بتخصص المالية، وكرة القدم هي كل حياتي وتسعدني وأنسق يومي بين تماريني ودراستي والوقت مع العائلة أيضا.

- هل ترين أن كرة القدم النسائية العربية من الممكن في يوم من الأيام أن تحصل على حقها كامل وتتساوى بالكرة الرجالية في كل شئ؟

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لاشك أن المستقبل مشرق لكرة القدم النسائية، وعندما يتساوى الدعم بيننا سنثبت أننا نستحق وسنرى منتخب عربي بكأس العالم للسيدات قريباً.

- يلقبونك بـ "دي بروين السعودية".. من أطلق عليكي هذا اللقب؟ وهل تشعرين أن هناك مهارات معينة تعلمتيها من كيفين أو تحبي أن تؤديها مثله؟

مدربي وبعض اللاعبات بالفريق يخبرني دائماً أن أسلوب لعبي وتمريراتي والأهداف من خارج المنطقه مشابهه جداً للاعب دي بروين، وأتابع جميع مبارياته سواء مع السيتي أو منتخب بلجيكا وهو قدوتي بكرة القدم.

- هل يوجد نادي معين في أوروبا تحلمين باللعب له في المستقبل؟ وكيف يتحدث لك مدربينك ومتابعينك حاليا عن مستواك داخل الملعب؟

أحلم بالإحتراف بنادي مانشستر سيتي في يوم من الأيام، والجميع يحفزني ويشجعني للاستمرار على نفس مستواي هذا وتطويره أكثر.

- أريدك أن تختاري "أفضل لاعب ولاعبة كرة في العالم، وأفضل لاعبة عربية، وأفضل لاعبة في قارة آسيا؟

أفضل لاعب أكيد بلا منازع الاسطوره كيفين دي بروين وطبعاً بلا شك فخر العرب وقدوة الجميع اللاعبة والموهبة العربية ساره عصام بالوطن العربي وبقارة آسيا أثبت أنها الإسم الأهم بكرة القدم النسائية.

- في المستقبل عندما تحققين المزيد من النجاحات في كرة القدم وتلمعين أكثر ثم تتزوجين في وقتا ما.. إذا كان بيتك وأسرتك في حاجة لك أكثر من كرة القدم هل من الممكن أن تتركيها لأجلهم أم ستبحثين عن حل للموازنة بين الإثنين؟

سأنمي بداخل أولادي وزوجي حب كرة القدم وشغفها وسنقضي الوقت سوياً، للدراسة الجانب الاهم دائماً ولكن أوقاتنا معاً سنقضيها بلعب كرة القدم بالملاعب وعلى الشواطئ بالعطلات حتى يتعلقون بها مثلي.

- ما هو طموحك المستقبلي وأقصى شئ تحلمين بالوصول له من لعب كرة القدم؟

بالطبع أن أصبح اللاعبة الأفضل بكرة القدم وأسجل أرقاماً للتاريخ وأرفع كأس العالم مع منتخب بلادي.

- أريد منك توجيه رسالة لمتابعينك حاليا وجماهيرك في المستقبل ورسالة لأي فرد من الممكن أن ينتقد لعب النساء لكرة القدم.

جميع اللاعبات بالوطن العربي يمتلكون الموهبه وأثبتو ذلك بأرضية الملعب وخلال المباريات وأنهم بمستوى كرة القدم بأوربا ولا تنقصهم إلا الفرصة والدعم للاستمرار والتطور، أما منتقدي الكرة النسائية لا تستبق الحكم أدعوك لحضور مباراه واحده وسيتغير رأيك بالكامل وستشجع هذه الرياضه وتشجع الجميع للعبها.