رياضة | مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 22 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 5 نجوم في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمشاهدة صفقات الفارس الأبيض، الجديدة، وكذلك معرفة الراحلين عن جدران ميت عقبة.

كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، على أسماء الراحلين، عن صفوف قلعة ميت عقبة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت مصادر صحفية أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة الزمالك الاستغناء عن 5 لاعبين خلال الموسم الكروي الجديد.

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وشملت متطلبات كارتيرون بالنسبة للقائمة الحالية للفريق الاستغناء عن الخماسي إمام عاشور، وكريم بامبو، ومحمد عنتر، وعمر السعيد والكونغولي كابونجو كاسونجو.

من جانبه طلب المدرب الفرنسي إعارة المدافع الصاعد محمد عبد السلام للحصول على فرصة أكبر من المشاركة، في بطولة الدوري المصري.

وفي سياق متصل يستعد مسئولو نادي الزمالك، للإعلان عن صفقة انضمام التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الصفاقسي التونسي والمنضم حديثًا لنادي الزمالك.

من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل الزمالك، أن المثلوثي سيتواجد مساء اليوم، الثلاثاء داخل المنزل الخاص برئيس مجلس إدارة النادي مرتضى منصور من أجل توقيع العقود.

وأوضحت المصادر أن جلسة التوقيع من حمزة المثلوثي ستشهد تسجيل مرتضى منصور لمقطع فيديو مع اللاعب للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، على أن يتم نشره في الوقت الذي يقرره رئيس الزمالك.