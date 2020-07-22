شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منفردة في الأهلي بين فايلر وبادجي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع أليو بادجي مهاجم الفريق، قبل انطلاق المران المسائي للأهلي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص فايلر على الاجتماع بالسنغالي مهاجم الفريق قبل انطلاق المران المسائي، لمناقشته في بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران المسائي.
ويخوض الأهلي أولى تجاربه الودية بعد فترة التوقف، الجمعة المقبل، أمام سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.
ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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