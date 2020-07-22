شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية من «فايلر» للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة، في المران المسائي اليوم، الأربعاء.

وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء بعد غد، الجمعة المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف.