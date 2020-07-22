شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية من «فايلر» للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة، في المران المسائي اليوم، الأربعاء.
وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية كاملة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة وديًّا مساء بعد غد، الجمعة المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة، في أولى تجارب الفريق الودية بعد فترة التوقف.
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