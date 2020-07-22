شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يعود لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
ومن جانبه، أوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن أجايي شارك في المران الجماعي اليوم، الأربعاء، بعد تعافيه من آثار الإجهاد الذي تعرض له مؤخرًا.
وكان أجايي قد اكتفى بأداء جلسة استشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للأهلي أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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