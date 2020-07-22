المقاصة يتعادل مع إف سي مصر وديا.. وبيكلي ينتظم في التدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة بدون أهداف مع فريق إف سي مصر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على هامش معسكر المقاصة المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.
ودفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في بداية اللقاء الودي بتشكيل ضم كل من:
الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وحمادة فاروق ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وصلاح عاشور ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح أمين.
وخلال شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال بعدد من التبديلات بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال مشوار الفريق في الدوري.
واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الأثيوبي شميلس بيكلي لاعب المقاصة انتظم في معسكر الفربق بالإسماعيلية، بعد تمكنه من العودة مؤخرًا من بلاده عقب عودة رحلات الطيران الدولية بعد تعليقها لعدة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
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