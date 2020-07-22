المقاصة يتعادل مع إف سي مصر وديا.. وبيكلي ينتظم في التدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة بدون أهداف مع فريق إف سي مصر، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على هامش معسكر المقاصة المغلق المقام بمدينة الإسماعيلية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

ودفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة في بداية اللقاء الودي بتشكيل ضم كل من:

الحارس محمد كوكو ومحمد دبش وأحمد ياسين وحمادة فاروق ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح وصلاح عاشور ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح أمين.

وخلال شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال بعدد من التبديلات بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال مشوار الفريق في الدوري.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الأثيوبي شميلس بيكلي لاعب المقاصة انتظم في معسكر الفربق بالإسماعيلية، بعد تمكنه من العودة مؤخرًا من بلاده عقب عودة رحلات الطيران الدولية بعد تعليقها لعدة أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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