شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يرفض نقل نهائي كأس الكونفيدرالية 2020 من المغرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مناقشة طلب الاتحاد المصري بنقل ملعب مباراة نهائي كأس الكونفيدرالية 2020 من دولة المغرب .
بيراميدز يلعب في نصف النهائي أمام حوريا كوناكري الغيني، والمواجهة الثانية مغربية خالصة بين حسنية أغادير ونهضة بركان، والنهائي سيكون في المغرب، أي ستكون هناك أفضلية مغربية.
ويري مسؤولو الكاف بأن ليس هناك مُبرر لتغيير ملعب نهائي الكونفيدرالية؛ خاصة وأنه مُحدد من قبل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
ويتمسك الكاف بإقامة مباريات نصف النهائي ونهائي الكونفيدرالية في المغرب؛ رافضًا طلب الاتحاد المصري بنقل المباراة النهائية من المغرب؛ لتكافؤ الفرص.
وأشار مصدر بالكاف، بأن لجنة المسابقات وضعت مواعيد مبدئية لمباريات نصف النهائي والمواجهة النهائية، فدور الـ4 تحدد له يوم 22 اكتوبر، وبعد 5 أيام ستكون موعد اللقاء النهائي.
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