شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يصعد للمركز الثالث بعد التعادل مع وست هام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقي مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، بهدف لكل منهما، وذلك ضمن المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق وست هام في الشوط الأول عن طريق اللاعب «أنطونيو» في الدقيقة الـ ٤٧ من ضربة جزاء، بعد أن ارتطمت الكرة بيد بول بوجبا داخل منطقة الجزاء، ليعطي الحكم بعدها القرار بضربة جزاء، بعد الرجوع لتقنية «الفار»، إلا أن تعادل لـ «اليونايتد» الاعب جرينوود في الدقيقة ٥١ من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ ٦٣ نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن فريق تشيلسي، أما فريق وست هام فيرتفع رصيده لـ ٣٨ نقطة في المركز الخامس عشر، ويبتعد عن خطر الهبوط.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيلاقي «ليسترسيتي» في الجولة القادمة والأخيرة من الدوري الإنجليزي، من أجل حسم المنافسة على مقعد مؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.