شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر مفجرًا مفاجأة: سموحة سيعاقب من يُصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن عودة بطولة الدوري المصري الممتاز أصبح أمر حتمي لا مفر منه، خاصة بعد إعلان إتحاد الكرة اليوم الأربعاء، جدول مباريات البطولة المحلية بشكل رسمي بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لاستئناف البطولة.

وأضاف رئيس النادي السكندري: «سموحة سيخوض بطولة الدوري المصري بشكل طبيعي ولا مشكلة لدينا بعد الإعلان عن مواعيد المباريات بشكل رسمي، وسنلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا».

وفجر فرج عامر مفاجأة مدوية في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، بأنه سيتم فرض عقوبات رادعة على كل من سيصاب بفيروس كورونا المستجد من اللاعبين أو الجهاز الفني لفريق سموحة عقب عودة الدوري الممتاز.ض

واوضح:«العقوبات ستكون مالية على كل من سيصاب بفيروس كورونا، وذلك بسبب عدم الحفاظ على صحته وتهديد سلامة الآخرين بالفريق، وعدم الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يفرضها نادي سموحة بشكل صارم».

الجدير بالذكر أن المسحة الأخيرة التي خضع لها فريق سموحة أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد هما، البوركينابي محمد كوفي، والأوغندي ديريك نسيبامبي.

ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة.

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وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عودة بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، وكشف عن مواعيد المباريات المؤجلة للبطولة المحلية، بالإضافة لمواعيد مباريات الجولات 19، 20، 21، 22.