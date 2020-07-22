شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة التتويج.. «ليفربول» بالقوة الضاربة أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنا فريقي ليفربول وتشيلسي التشكيل الرسمي لهم، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب «آنفيلد» ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي هذه المباراة ذات طابع مهم لجماهير وللاعبين ليفربول، لأنها ستكون مباراة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وكانت جماهير الريدز استقبلت حافلة اللاعبين خارج الملعب بالصخب والهتاف لهم لما حققوه من انجاز غاب عن النادي العريق طيلة ٣٠ عاماً، فيما يحضر عائلات اللاعبين هذا اللقاء، من أجل الاحتفال مع اللاعبين بالتتويج، في ظل الغياب الجماهيري.

ويدخل «يورجن كلوب» المدير الفني لليفربول هذ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - فينالدوم - كيتا

خط الهجوم: صلاح - ماني - فيرمينو

أما تشكيلة «فرانك لامبارد» لفريق تشيلسي فتكون كالتالي:

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حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: جيمس - أزبيلكوتا - زوما - روديجير

خط الوسط: الونسو - جورجينيو - كوفازيتش

خط الهجوم: ويليان - ماونت - جيرو