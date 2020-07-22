شكرا لقرائتكم خبر عن «جاريدو» يفرض السرية على معسكر الوداد قبل لقاء الأهلى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «المنتخب» المغربية، عن فرض الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، السرية التامة على استعدادات الفريق الأحمر، لاستكمال مباريات الدورى المغربى ونصف نهائى دورى أفريقيا أمام النادى الأهلى.
وقالت الصحيفة إن كارلوس جاريدو قرر فرض السرية التامة على التدريبات، إذ يرفض أى متابعة للحصص التدريبية من أى شخص خارج النادى، بل وحتى الموقع الرسمى للنادى.
المدير الفنى الإسبانى، قرر عدم خوض مباراة ودية ضد باقى الأندية، واختار إقامة مباريات تدريبية بين لاعبى الفريق، رغبة منه فى الحفاظ
على السرية.
يذكر أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قد أعلن فى وقت سابق عن استئناف مسابقة دورى أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل.
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