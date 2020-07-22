شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: اتحاد الكرة يخاطر بحياة الجميع في المنظومة الكروية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، ان اتحاد الكرة يخاطر بحياة الجميع بعد اعلانه استئناف منافسات الدوري الممتاز في ظل ظهور اعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا بين أندية الدوري.
وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ«لمصري اليوم» :«لدينا حالة وحيدة مصابة بكورونا في صفوف الفريق ولكن هناك عدد كبير ن اللاعبين قاموا بمخالطته»
وواضل تصريحاته"ننتظر نتيجة مسحة جديدة غدا من أجل تحديد موقفا من حيث قرار استئناف الدوري المتاز من خلال بيان رسمي"
وأنهى تصريحاته قائلا:«اتحاد الكرة يخاطر بحياة الجميع في المنظومة الكروية».
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