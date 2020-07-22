شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بمدير النشاط الرياضي والأجهزة الفنية للترتيب للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مع رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي في النادي ونائبه ياسر نصير، والمديرين الفنيين ومديري قطاعات الناشئين لألعاب النشاط الرياضي بالنادي، وذلك من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال المنافسات الرياضية وأيضا الاستعداد للموسم الجديد.

وشهد الاجتماع الذي تم على يومين حضور كل من أشرف توفيق المدير الفني لفريق كرة السلة رجال، وعلي هاشم المدير الفني لفريق كرة السلة سيدات، والسيد صابر أحمد مدير قطاع الناشئين والناشئات لكرة السلة، بالإضافة إلى محمد مصيلحي المدير الفني لفريق كرة الطائرة رجال، وحمدي الصافي المدير الفني لفريق كرة الطائرة سيدات، ووجيه حمدي مدير قطاع الناشئين والناشئات للطائرة، وطارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد رجال، ويحيى يوسف المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات، والدكتور فوزي فضالي مدير قطاع الناشئين والناشئات للعبة.

وحضر أيضا الاجتماعات كل من أشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاولة، وشيرين عادل المدير الفني للإسكواش، بجانب وائل عزت مدير جهاز ألعاب الماء، والدكتور مراد عاصم مدير جهاز الكاراتيه، وياسر داوود رئيس جهاز ألعاب القوى، والدكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجمباز، وعجمي سعيد المشرف العام على جهاز الاحتياجات الخاصة.