هل يعانق ثنائى مصرى بطولتى الأندية الإفريقية للمرة السادسة؟

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنجاز كبير للكرة المصرية ببلوغ 3 أندية منها نصف نهائى بطولتى الأندية الإفريقية فى النسخة الجارية، وذلك بتأهل كل من الأهلى والزمالك إلى قبل نهائى دورى الأبطال، كذلك فريق نادى بيراميدز فى منافسات الكونفيدرالية.

ويتنافس فرسان مصر الثلاثة على لقب بطولتى دورى الأبطال والكونفيدرالية، آملين معانقة الذهب وسوبر إفريقى مصرى خالص بين بطلى المسابقتين، حيث يواجه الأهلى الوداد، ويقابل الزمالك الرجاء فى دورى الأبطال، بينما يسعى بيراميدز لاجتياز عقبة حوريا كوناكرى الغينى فى ظهوره الأول المميز على المستوى القارى.

وعلى مدار تاريخ مشاركات الأندية المصرية بالبطولات الإفريقية، حدث تزامن تتويج ثنائى مصرى ببطولتى الأندية فى نسخة واحدة، وهو ما يمنى أنصار المستديرة فى مصر أنفسهم فى تكراره خلال النسخة الجارية.

ومع أول تتويج للأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا تحت اسمها القديم «بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى فى عام 1982» على حساب كوتوكو الغانى، استطاع المقاولون العرب إكمال فرحة جماهير الكرة المصرية بتتويجه بلقب «إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس» فى العام ذاته على حساب باور ديناموز الزامبى.

ويعانق قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك بطولتى الأندية الإفريقية فى عام 1984، فينال الزمالك أول تتويج قارى له بحصد لقب دورى الأبطال على حساب شوتنج ستارز النيجيرى، ويلحق به الأهلى بالصعود على منصة التتويج لبطولة أبطال الكؤوس على حساب كانون ياوندى الكاميرونى.

القطبان كانا على موعد جديد مع معانقة أميرتى إفريقيا، وذلك فى عام 1986، فحصد الأهلى لقب أبطال الكؤوس للمرة الثالثة على التوالى على حساب سوجارا الجابونى، فى الوقت الذى حقق خلاله الزمالك بطولة دورى الأبطال فى العام ذاته على حساب أفريكا سبورت الإيفوارى، ليواصل المصريون التربع على عرش القارة.

يتجدد مشهد تتويج أندية الكرة المصرية ببطولات إفريقيا فى عام واحد، وذلك من خلال معانقة الزمالك لقبه الثالث بدورى أبطال إفريقيا عام 1993 على حساب كوتوكو الغانى العنيد بعد ماراثون ركلات الترجيح، تزامناً مع إحراز الأهلى بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد التغلب فى النهائى على أفريكا سبورت الإيفوارى، ليضرب الثنائى موعداً على لقب السوبر القارى، وينجح الفارس الأبيض فى الظفر به فى جوهانسبورج عام 1994.

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المشهد الأخير من الملحمة المصرية فى إفريقيا كان فى عام 1996، فيعانق الزمالك لقب إفريقيا للأندية أبطال الدورى فى آخر نسخة بمسماها القديم على حساب شوتنج ستارز النيجيرى.. وينجح المقاولون العرب عن جدارة فى حصد ذهبية أبطال الكؤوس بعد اكتساح منافسه فى النهائى سوديجراف بطل الكونغو الديمقراطية، ويتنافس الثنائى المصرى على لقب السوبر الإفريقى وينجح الزمالك من جديد فى حصده.

تُرى، هل يتكرر مشهد تتويج ثنائى مصرى ببطولتى الأندية الإفريقية للمرة السادسة فى التاريخ هذا العام فى ظل بلوغ الأهلى والزمالك نصف نهائى دورى الأبطال وتأهل بيراميدز لهذا الدور بالكونفيدرالية؟!.