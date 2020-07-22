عرض خيالي من الدوري الصيني لضم قائد ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" إلى أن مدافع ​ريال مدريد​ ​سيرجيو راموس​ تلقى عرضاً براتب خيالي من أجل الانتقال للدوري الصيني.

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وأوضحت الصحيفة أن قائد الملكي تلقى عرضاً من أحد أندية ​الدوري الصيني​ لم يتم ذكر اسمه براتب 22 مليون يورو في الموسم لافتة إلى أن النادي الصيني يأمل ضم راموس مجاناً نهاية موسم 2020/2021 بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في 30 حزيران 2021.

ويتقاضى راموس حالياً 13 مليون يورو في الموسم مع الريال وإذا قَبل العرض الصيني سيصبح ثاني أعلى لاعب إسباني أجراً في العالم، بعد أندريس إنييستا الذي يحصل على 25 مليون يورو مع فيسيل كوبي الياباني.