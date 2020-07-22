عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

جيرو يقود هجوم تشيلسي لمواجهة ليفربول في البريميرليج



أعلن فرانك لامبارد ، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة مضيفه ليفربول، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل ليفربول، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 93 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وتشهد مباراة اليوم تسليم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي، حيث أنها المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الموسم الحالي.

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وكان ليفربول قد حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من النهاية، بفضل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، كورت زوما، أنتونيو روديجر ورييس جاميس.

خط الوسط: جورجينهو، ماتيو كوفاسيتش وماركوس ألونسو.

خط الهجوم: ويليان، ماسون مونت وأوليفيه جيرو.