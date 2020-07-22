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صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يوليه 2020

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة ضيفه تشيلسي، مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل ليفربول، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 93 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

وتشهد مباراة اليوم تسليم ليفربول كأس ، حيث أنها المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه في الموسم الحالي.

وكان ليفربول قد حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من النهاية، بفضل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه، مانشستر سيتي.

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ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وأندرو وربرتسون.

خط الوسط:فابينهو، فينالدوم ونابي كيتا.

الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

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