شكرا لقرائتكم ياسر ريان: أنا أسرع من محمد صلاح.. وجيلى تعرض للظلم بسبب صالح سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق، أن جيله تعرض لظلم كبير بسبب قرار اتخذه صالح سليم رئيس نادى الأهلى في هذا الوقت، وأنا الأسرع في تاريخ مصر.

وقال ياسر ريان فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "جيلى تعرض للظلم بمقاطعة الأهلى لبطولات أفريقيا وكنت نستطيع السيطرة على أفريقيا لذلك الجيل كله اتظلم بسبب قرار صالح سليم، وخدنا كل البطولات العربية اللى لعبنا فيه بسبب المردود المالى لها".

وكشف ياسر ريان: كنت أسرع لاعب في جيلى وكان تسوبيل بيجيبنى ويقيس عليا إن كان اللاعب شفى أو لا، بالجرى في الملعب، وأعتقد أنى أسرع من محمد صلاح الذى يتميز بأخر 5 خطوات أمام منطقة جزاء الخصم".

وعن انتقاله للأهلى، قال ياسر ريان: "كنت أصعب صفقة تعاقد الأهلى معها، بسبب أن المنصورة كان عاوز يبعنى للزمالك، لأن الزمالك عرض 350 ألف جنيه ولكن رغبتى كانت للأهلى، الذى عرض 120 ألف و30 ألف لى، فتنازلت عن الـ30 ألف للمنصورة علشان يوافق على انتقاله للأهلى".

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وأضاف ياسر ريان: "مفيش حد يشترط على الأهلى لأنه هو اللى عمل تاريخ لكل اللاعبين، فإزاى تشترط عليه، اوعى تخسر الأهلى في يوم من الأيام حتى لو ظلمك في هذا التوقيت افتكر أنه خيره عليك وهو سبب شهرتنا كلنا".

وأوضح نجم الأهلى السابق: مينفعش أخرج أعمل فرقة إعلامية يعنى أتكلم عن الزمالك باحترام واتكلم عن الأهلى بحب ولا أحب أن أقول كلام يسيء لى، وانتقد الأهلى والزمالك ولكن باحترام وعدم تجريح في أي شيء.

وأوضح ياسر ريان: "أن كرة القدم ليس بها واسطة، وأن الملعب هو الفيصل في تقييم أي لاعب، وأبناء اللاعبين أكثر عرضة للانتقادات، ولكل شخص وجهة نظر تحترم، وأبناء النجوم بيكون عليهم ضغط أكبر وأخطائهم بتكون متشافه أكثر".

وأكد نجم الأهلى السابق: "أحمد ياسر ريان مهاجم كويس وكنت خايف من خروجه للجونة وكنت أرى أن بقاءه في الأهلى أفضل لهم، لكن لو الحظ مكانش معاه كان الناس قالت أنه بيلعب علشان أبوه، ومعايا إيهاب بنى الثانى في الترسانة".