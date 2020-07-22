شكرا لقرائتكم ياسر ريان: ظروف الأهلى منعتنى من سبورتنج لشبونة.. وهؤلاء الأفضل بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق، أنه تلقى أكثر من عرض اثناء مسيرته مع الأهلى، وكان أبرزها من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى.

وقال ياسر ريان فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: "تلقيت 3 عروض خلال مسيرتى مع الأهلى كان أبرزها سبورتنج لشبونة بالإضافة إلى كايزرسلاوترن والهلال السعودى".

وأوضح نجم الأهلى السابق، أن العروض التي تلقاها جاءت في أوقات صعبة للأهلى بعد فترة من اهتزاز المستوى، فكان صعب ارحل إلى البرتغالى في هذا التوقيت، وجالى أنا وسمير كمونة كايزرسلاوترن الألماني، فالأهلى نجح في اتفاقه على رحيل كمونة، ولكن فشل مفاوضاتى، وأخيرا جاء الهلال السعودى".

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وعن الأفضل، قال ياسر ريان، أن حسام حسن أفضل مهاجم لعب معه ونجح مع كل الفرق التي لعب ليها وكان نفسى ميلعبش في الزمالك لأنه بيحب الأهلى أكثر من أي حاجة وكرهت تسوبيل بسبب أنه تسبب في رحيل التؤام، وأتمنى أن يعود للأهلى ولمن القرار مش في إيدى، ولو كنت مكانه لن ألعب للزمالك".

وتابع ياسر يان: "أن وليد صلاح الدين أفضل صانع ألعاب جه في مصر وحاليا أجايى وعبد الله السعيد، وأن محمود الجوهرى أفضل مدرب تدربت تحت قيادته في الأهلى والمنتخب بالإضافة لتسوبيل".

وأضاف ياسر ريان: "جيلى تعرض للظلم بمقاطعة الأهلى لبطولات أفريقيا وكنت نستطيع السيطرة على أفريقيا لذلك الجيل كله اتظلم بسبب قرار صالح سليم، وخدنا كل البطولات العربية اللى لعبنا فيه بسبب المردود المالى لها".