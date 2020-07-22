شكرا لقرائتكم ياسر ريان: الكرة لا يوجد بها واسطة.. ولست من هواة الفرقعة الإعلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر ريان نجم الأهلى السابق، أن كرة القدم ليس بها واسطة، وأن الملعب هو الفيصل في تقييم أي لاعب، وأبناء اللاعبين أكثر عرضة للانتقادات.

وقال ياسر ريان فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت: مينفعش أخرج أعمل فرقة إعلامية يعنى أتكلم عن الزمالك باحترام واتكلم عن الأهلى بحب ولا أحب أن أقول كلام يسيء لى، وانتقد الأهلى والزمالك ولكن باحترام وعدم تجريح في أي شيء.

وأوضح ياسر ريان: "الكرة لا توجد بها واسطة والملعب هو الفيصل ولكل شخص وجهة نظر تحترم، وأبناء النجوم بيكون عليهم ضغط أكبر وأخطائهم بتكون متشافه أكثر".

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وأكد نجم الأهلى السابق: "أحمد ياسر ريان مهاجم كويس وكنت خايف من خروجه للجونة وكنت أرى أن بقاءه في الأهلى أفضل لهم، لكن لو الحظ مكان شمعاه كان الناس قالت أنه بيلعب علشان أبوه، ومعايا ابنى الثانى في الترسانة".

بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة.

وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب.

مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.