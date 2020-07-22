شكرا لقرائتكم فاردي لم يستوعب إنجاز تسجيل 100 هدف في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي إن تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد إنجازاً كبيراً لكنه سيشعر بمدى أهمية ذلك فقط بعد أن يعتزل لعب كرة القدم.

وأصبح اللاعب البالغ عمره "33 عاما"، الذي وصل إلى 100 هدف في الدوري عندما هز الشباك خلال الانتصار 3-صفر على كريستال بالاس هذا الشهر، أول لاعب من ليستر يحقق هذا الإنجاز.

كما بات فاردي اللاعب رقم 29 في هذا القرن بدوري الأضواء الإنجليزي حيث يملك 103 أهداف في 210 مباريات، بعدما ظهر لأول مرة في موسم 2014-2015 وعمره 27 عاما.

وقال مهاجم إنجلترا لموقع النادي: هذا إنجاز ضخم لكنه من ضمن الأمور التي نقول فيها ‭'‬نعم لقد فعلتها‭'‬، لكن التركيز كله ينصب على المباراة التالية، لذا لا يملك المرء الوقت حتى يستوعب الأمر.

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وأضاف: الموسم ينتهي ويحاول المرء أن ينسى كرة القدم لعدة أسابيع قبل أن يعود مجددا لبدء الموسم الجديد، لذا فالأمر مستمر على هذا الحال دائما.

ويستضيف ليستر منافسه مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة للدوري يوم الأحد المقبل في نتيجة قد تحدد المتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحمل فاردي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 23 هدفا، ذكريات رائعة من مواجهة يونايتد، حيث سجل هدفه الأول في دوري الأضواء في شباك هذا الفريق خلال الفوز 5-3 في 2014.

ويحتل ليستر المركز الرابع برصيد 62 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد خامس الترتيب الذي يتبقى له مباراة إضافية أمام وست هام يونايتد يوم الأربعاء.