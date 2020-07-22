شكرا لقرائتكم حارس واتفورد يعترف: الفريق يعاني من "أزمة ثقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف بن فوستر حارس واتفورد أن الفريق يعاني من أزمة ثقة بعد الهزيمة 4-0 أمام مانشستر سيتي والتراجع إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وخسر واتفورد للمرة 19 في 37 مباراة هذا الموسم بعد يومين فقط من إقالة نايجل بيرسون، الذي أصبح ثالث مدرب يفقد منصبه في النادي هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز 18 قبل مواجهة أرسنال يوم الأحد.

وقال فوستر لشبكة "سكاي سبورتس": الثقة متراجعة بشدة. لا أعرف لماذا حدث ذلك... أنت في مرحلة تحاول تقليل الخسائر على قدر المستطاع لكن هذا أسلوب خطير في التعامل مع المباريات، كلنا نتأثر بما يحدث في هذا النادي، يعتاد المرء على ذلك في كرة القدم هذه الأيام عليك أن تحسن التعامل مع اللكمات. لا يمكن أن نلوم أي شيء غير مستوياتنا ويجب على كل شخص فينا أن ينظر إلى نفسه، لدينا مباراة حاسمة يوم الأحد وهذا ما يجب التركيز عليه.

ويملك واتفورد 34 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز 17 الذي يواجه وست هام يونايتد في الجولة الأخيرة.