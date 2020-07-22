شكرا لقرائتكم فالنسيا يمدد عقد مدافعه الشاب حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء، تمديد عقد لاعبه هوغو غيامون حتى عام 2023.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه اتفق مع اللاعب على تمديد عقده حتى 30 يونيو عام 2023، مع وضع شرط جزائي قيمته 80 مليون يورو في عقده.

وكان غيامون بدأ مسيرته مع فريق فالنسيا الثاني في عام 2017، قبل أن يشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في فبراير الماضي. وأنهى فالنسيا الموسم في المركز التاسع برصيد 53 نقطة، في ترتيب الدوري الإسباني الذي توج به ريال مدريد للمرة 34 في تاريخه.