شكرا لقرائتكم الهلال يعبر الفيحاء بثلاثية ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب الهلال بثلاثية نظيفة على ضيفه الفيحاء في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الهلال، والذي يعد ثالث لقاء ودي للفريق منذ السماح بعودة النشاط الرياضي.

وتعاقب على تسجيل أهداف الهلال كل من الفرنسي غوميز في الشوط الأول، والإيطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري في الشوط الثاني.

وكان الهلال قد فاز في مباراتيه الوديتين السابقتين أمام ناديي التعاون والطائي، على أن يخوض لقاءين آخرين قبل استئناف الدوري في أغسطس المقبل.