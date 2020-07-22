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كارتيرون يطمئن على جاهزية طارق حامد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها في الفترة الحالية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، وتعرض حامد للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي.

واطمأن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على جاهزية طارق حامد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بعدما أصبح جاهزًا للمشاركة في المران.

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ويخوض الزمالك مواجهة ودية أمام فريق بيراميدز غدًا الخميس خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس .

من ناحية أخرى سادت حالة من الارتيح داخل معسكر فريق الزمالك المقام حاليًا في برج العرب، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون مؤخرًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك عقب الإعلان عن إصابة البوركيني محمد كوفي لاعب سموحة بالفيروس، وكان مخالطا لجميع لاعبي الزمالك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الاحد الماضي.

وبمجرد إبلاغ الجهاظ الطبي، لاعبي الفريق بنتيجة المسحة والاطمئنان علي سلامتهم، سادت حالة من السعادة والارتياح علي اللاعبين والجهاز الفني، وقام جميع اللاعبين بطمأنة أسرهم والمقربين منهم بعد حالة القلق التي كانت تسيطر علي المحيطين بلاعبي الزمالك بعد الإعلان عن إصابة كوفي.

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