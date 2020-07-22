شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات أسوان في أغسطس بعد إعلان جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسون لخوض عدة مباريات قوية خلال أغسطس المقبل، بعدما أعلن اتحاد الكرة عن جدول استئناف الدوري الجاري، والذي توقف لفترة طويلة استغرقت 47 يومًا منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث يستهل أسوان مبارياته في 9 أغسطس أمام مصر المقاصة، وجاء جدول مباريات أبناء الجنوب كالتالي:

ـ أسوان x المقاصة.. يوم 9 أغسطس ..على استاد المقاولون العرب

ـ أسوان x نادي مصر ..يوم 13 أغسطس..على استاد كلية الشرطة

ـ أسوان x الأهلي ..يوم 17 أغسطس ..على استاد القاهرة

ـ أسوان x المقاولون العرب ..يوم 21 أغسطس ..على استاد اتحاد الشرطة

ـ أسوان x إنبي..يوم 25 أغسطس... على استاد بتروسبورت

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في سياق آخر، تراجع نادي أسوان عن خوض المباراة الودية المقرر إقامتها 25/7/2020 مع فريق الإنتاج الحربي، على خلفية الظروف التى تعرض لها الأخير بعد ظهور 18 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد فى فريق الإنتاج، من بينهم مختار مختار مدرب الفريق.

فيما اتفق أسوان على خوض لقاء بديل أمام المقاولون العرب يوم 25 يوليو الجاري على ملعب الشرطة، والذى يستضيف مباريات أبناء الجنوب في الدور الثاني من الدوري، وكان أسوان قد خاض مباراة ودية بالأمس أمام المقاولون على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

في سياق آخر، أكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن أوميد أوكري لاعب الفريق والذى تعرض للإصابة بالقطع في الرباط الصليبي مع استئناف الموسم الجارى فى 6 أغسطس، سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التأهيل على الأكثر بعد خوض فترة التأهيل، التي يتقدم فيها اللاعب بشكل ملحوظ، وأضاف عبد الغفار أن أحمد عبد الظاهر المصاب بالصليبى أيضا لن يلحق بالموسم الجارى، مشيرا إلى أنه يخضع للعلاج خارج النادى.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

فيما يحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.