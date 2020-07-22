شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في معسكر الزمالك ببرج العرب بعد الهروب من "كمين" كوفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الارتياح داخل معسكر فريق الزمالك المقام حاليًا في برج العرب، عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون مؤخرًا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، والتي أثبتت سلامة جميع لاعبي الزمالك، وذلك عقب الإعلان عن إصابة البوركيني محمد كوفي لاعب سموحة بالفيروس، وكان مخالطًا لجميع لاعبي الزمالك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الأحد الماضي.

وبمجرد إبلاغ الجهاز الطبي لفريق الزمالك، لاعبي الفريق بنتيجة المسحة والاطمئنان علي سلامتهم، سادت حالة من السعادة والارتياح علي اللاعبين والجهاز الفني، وقام جميع اللاعبين بطمأنة أسرهم والمقربين منهم بعد حالة القلق التي كانت تسيطر علي المحيطين بلاعبي الزمالك بعد الإعلان عن إصابة كوفي.

من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة اليوم جدول مباريات الدوري المقرر إقامتها في أغسطس القبمل عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التي تعرض لها اللاعبون في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك أيضًا في فبراير الماضي.

Advertisements

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلاً من نهاية الموسم.

وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.