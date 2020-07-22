شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يغيبون عن قمة 22 أغسطس بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة اليوم جدول مباريات الدوري المقرر إقامتها في أغسطس القبمل عقب عودة النشاط المتوقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ويخوض الزمالك يوم 22 أغسطس مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ 21 للدوري، ويغيب عن مباراة القمة المقبلة 3 لاعبين بواقع لاعبين للزمالك ولاعب للأهلي، وذلك بسبب العقوبات التي تعرض لها اللاعبون في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك أيضًا في فبراير الماضي.

اللاعبون الثلاثة الغائبون عن مباراة الأهلي والزمالك المقبلة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وأمام عاشور من الزمالك ومحمود كهربا من الأهلي، حيث قررت لجنة التظلمات، فى وقت سابق، تخفيف العقوبتين الصادرتين بحق لاعب الأهلى محمود عبد المنعم "كهربا" ولاعب الزمالك إمام عاشور، بإيقاف كل منهما 10 مباريات، بدلاً من الإيقاف لنهاية الموسم.

وخففت اللجنة العقوبة الصادرة بحق إدارى الزمالك أحمد زاهر إلى الإيقاف 12 مباراة، بدلا من نهاية الموسم.

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وأيدت اللجنة، إيقاف محمود شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات، وثنائى الأهلى النيجيرى جونيور أجاى وياسر إبراهيم لمدة مباراتين.

في نفس السياق يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 5 مباريات في أغسطس المقبل ضمن مباريات الدوري للموسم الحالي عقب استئناف المسابقة رسميا بعد فترة توقف دامت لاكثر من 4 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، مباريات الزمالك الخمسة تحمل طابع السخونة والندية حيث سيواجه الزمالك فريقين يصارعان الهبوط وهما نادي مصر ومصر المقاصة، فيما سيواجه المصري والاتحاد السكندري الباحثان عن مركز متقدم في الدوري وكذلك يمتلكان فريقين لا يستهان بهما هذا الموسم، والمباراة الأخيرة امام الأهلي وهو كلاسيكو العرب الذي يحمل أهمية خاصة مهما كان ترتيب الفريقين في جدول الدوري.