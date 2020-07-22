شاهد.. "المسحة الخامسة" للاعبي الأهلي للكشف عن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للاعبي الفريق خلال عملية المسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس كورونا ولك بملعب التتش وخضع اللاعبون وأفراد الجهاز الفني للمسحة قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقبل، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية ، وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.
من ناحية أخرى، حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم 9 أغسطس المقبل موعدًا لمواجهة الأهلى مع إنبى، التى ستقام باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وتعد المباراة بمثابة اللقاء الأول الرسمى للفريقين بعد عودة النشاط الكروى عقب فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.
وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، تأكيداً لما نشره ”الخليج 365” فى الفترة الأخيرة بأن الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى يوم 6 من شهر أغسطس القادم، والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 من الشهر ذاته، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.
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