شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "المسحة الخامسة" للاعبي الأهلي للكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للاعبي الفريق خلال عملية المسحة الطبية الخامسة للكشف عن فيروس كورونا ولك بملعب التتش وخضع اللاعبون وأفراد الجهاز الفني للمسحة قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقبل، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية ، وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.

من ناحية أخرى، حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم 9 أغسطس المقبل موعدًا لمواجهة الأهلى مع إنبى، التى ستقام باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وتعد المباراة بمثابة اللقاء الأول الرسمى للفريقين بعد عودة النشاط الكروى عقب فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، تأكيداً لما نشره ”الخليج 365” فى الفترة الأخيرة بأن الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى يوم 6 من شهر أغسطس القادم، والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 من الشهر ذاته، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.

Advertisements