شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سموحة يتعادل 1-1 مع حرس الحدود وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق سموحة السكندرى بقيادة حمادة صدقى، 1-1 مع نظيره حرس الحدود فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب المكس حيث تمكن ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى والمعار للفريق السكندرى من تسجيل هدف التقدم لسموحة فى الدقيقة 20 من عمر الشوط الثانى بينما تعادل للحرس محمد الشبيني في الدقيقة 94، وتعد مباراة سموحة اليوم التجربة الأولى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم حيث يتواجد الفريق بمعسكر مغلق بالإسكندرية.

ويلاقى حرس الحدود نظيرة المصرى البورسعيدى ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم 10 أغسطيس المقبل على ملعب استاد السويس ويحتل الحرس المركز الثانى العشر بجدول ترتيب بطولة برصيد 19 نقطة.

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