تعرف على أقوى مباريات الدورى العام في شهر أغسطس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، وجاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري، في تمام الثامنة مساءًا. كما يواجه الزمالك بعدها نظيره الاتحاد السكندري على الملعب ذاته، ضمن مؤجلات الجولة الـ18، يوم 10 أغسطس المقبل، في تمام التاسعة مساءً. ويلتقي الزمالك بعدها مع مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة الـ19، يوم 15 من الشهر ذاته على ملعب القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً. وتقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم 22 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً. Advertisements ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب، على ملعب السلام، يوم 27 أغسطس المقبل، في تمام التاسعة مساءً. ويواجه الإسماعيلي فريق المصرى يوم 14 أغسطس المقبل باستاد برج العرب لحساب الأسبوع الــ19 بينما تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 9 أغسطس المؤجلة من الأسبوع الـ18، في الثامنة مساء باستاد القاهرة الدولي. ويواجه الأهلي، الإنتاج الحربي يوم 14 أغسطس بالأسبوع الـ19، في التاسعة مساء باستاد السلام. بينما يواجه سموحة نظيره بيراميدز في يوم 21 أغسطس .. الاسبوع الـ 21 باستاد الإسكندرية

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