شكرا لقرائتكم خبر عن برج العرب يستضيف مباريات المصرى.. واتحاد الشرطة يستقبل أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات النادى المصرى فى الدورى العام على استاد برج العرب بالإسكندرية، بينما تقام مباريات أسوان باستاد اتحاد الشرطة الرياضى، وتقام مباريات فريق طنطا على استاد طنطا.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

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جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.