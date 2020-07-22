شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 5 مواجهات نارية للزمالك في أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 5 مباريات في أغسطس المقبل ضمن مباريات الدوري للموسم الحالي عقب استئناف المسابقة رسميًا بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مباريات الزمالك الخمسة تحمل طابع السخونة والندية حيث سيواجه الزمالك فريقين يصارعان الهبوط وهما نادي مصر ومصر المقاصة، فيما سيواجه المصري والاتحاد السكندري الباحثين عن مركز متقدم في الدوري وكذلك يمتلكان فريقين لا يستهان بهما هذا الموسم، والمباراة الأخيرة امام الأهلي وهو كلاسيكو العرب الذي يحمل أهمية خاصة مهما كان ترتيب الفريقين في جدول الدوري.



مباريات الزمالك في اغسطس

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى في "استاد برج العرب" في تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

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الزمالك × الاتحاد السكندرى في "استاد برج العرب" في تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة في "استاد القاهرة الدولى" في تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر في استاد الكلية الحربية في تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى في استاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.