شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. الزمالك يواجه المصرى والاتحاد فى الدورى 6 و10 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” فى الفترة الأخيرة بأن الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 من الشهر ذاته، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.



مواعيد مباريات الدورى

وتقرر إقامة مباراتى الزمالك مع المصرى والاتحاد السكندرى فى استاد برج العرب، وتدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد زيادة عدد حكام الدورى الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتى ستستانف يوم 6 أغسطس المقبل بعد إعلان اللجنة اختيار 150 حكما، منهم حكام ساحة ومساعدين وحكام var وحكام مساعدين var، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بدأت من الخميس الماضي.

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وانطلقت معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

من جهته، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز قائلا: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدورى بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى (الفار) فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم".