شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل نادى مصر مع المقاصة سلبيًا فى ثاني وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال مع نظيره مصر المقاصة بنتيجة 0/0 فى ثانى ودياته بمعسكر الإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف الدورى الممتاز شهر أغسطس المقبل، قبل أن يعود الفريق إلى القاهرة مساء اليوم.

ونجح فريق نادى مصر فى الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل استئناف المسابقة من أجل الاستمرار فى الدوري، بعدما التقى مع الإسماعيلى فى أول ودياته أمس الثلاثاء ونجح فى الفوز بهدف نظيف وسط تجريب جميع اللاعبين الأساسيين وغير الأساسيين .

كما تعادل نادى مصر مع إنبى 2 / 2 على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس الأحد الماضى، وقرر الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الخميس قبل استئنافها مرة أخرى لجمعة ثم الدخول فى معسكر مغلق السبت .

ويلتقى فريق نادى مصر نظيره إنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 29 يوليو.

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.