شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يدخل معسكرًا مغلقًا بالمركز الأولمبي لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسئولي المركز الأولمبي بالمعادي للدخول في معسكر مغلق بالمركز لمدة شهر ابتداءً من السبت المقبل، عقب انتهاء معسكر الغردقة الحالي، حيث يضم المعسكر 15 لاعبًا ولاعبة، حيث كشف رئيس اتحاد السلاح عن سلبية مسحات فيروس كورونا لجميع اللاعبين واللاعبات والجهاز الفنى المتواجدين حاليًا فى معسكر الغردقة، استعدادًا لعودة النشاط مجددًا.
وخضع لاعبو السلاح إلى إجراء مسحة طبية للاطمئنان عن السلامة من فيروس كورونا بالمركز الأولمبى قبل التوجه إلى الغردقة، وأضاف الحسينى أن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضًا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا .
ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب.
ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيًا .
وقرر اتحاد السلاح، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد.
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