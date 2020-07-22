الأهلي يجري المسحة الطبية الخامسة للكشف عن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش؛ استعدادًا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخوض مباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إٔفريقيا والمحدد لهما سبتمبر المقب، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.
وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا..
جاء ذلك في أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.
وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. وقال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أنه سينظر في الطلبين في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددًا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.
وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.
وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية
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