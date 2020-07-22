شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: جدول الدوري مضغوط والوضع مقلق بعد واقعة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إن جدول مباريات المسابقة يمثل ضغطًا كبيرًا على لاعبى الفريق.

وأعلنت لجنة المسابقات مؤخرًا مواعيد 4 أسابيع بالدورى والتى يستهلها الدراويش بلقاء المصرى البورسعيدى منتصف الشهر المقبل.. وأضاف السلحدار: "غياب اللاعبين عن خوض المباريات لفترة تزيد عن 4 أشهر ثم لعب لقاء كل 4 أيام أرى أنه عامل سلبى على جميع الأندية وليس الإسماعيلى فقط ".

واستكمل مدرب الإسماعيلى: "علينا أن نتعامل مع هذا الأمر وفق خطة، لتجنب تعرض اللاعبين لأى إرهاق أو إصابات".

واتبع: "الوضع مقلق للغاية بعد انتشار خبر إصابة 16 لاعبًا، إضافة لأعضاء بالجهاز الفنى لفريق الإنتاج الحربى لذلك يجب علينا أن نكون أكثر حرصًا"، واختتم حديثه: "نسير وفق قرارات الدولة التى أكدت مرارًا وتكرارًا على استكمال المنافسات الرسمية وعودة الحياة رغم جائحة كورونا".

من جانبه قال الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن محمد مخلوف لاعب الوسط تعرض لكدمه فى كاحل القدم.

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جاء ذلك على هامش الودية التى جمعت الدراويش مع نادى مصر وانتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف، وأضاف فى تصريحات عقب اللقاء أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلى مكثف وفترة غيابه قد تمتد إلى أسبوع، وأشار طبيب الإسماعيلى إلى أن عمر الوحش لاعب الوسط خضع لجراحة بسيطة استلزمت 3 غرز له فى الرأس، بينما عانى محمد صادق صانع الألعاب من كدمة بسيطة لن تمنعه من التواجد بمران اليوم، وأوضح طبيب الاسماعيلي، حديثه بأن محمد الشامى جناح الفريق سينضم للتدريبات الجماعية نهاية هذا الأسبوع بعد انتهاء برنامجه التأهيلى.

وفى وقت سابق، أكد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للفريق فى أعقاب اللقاء الودى ضد نادى مصر، أن الجهاز الفنى لا ينظر للنتائج فى المباريات الودية، بقدر الاهتمام بالأداء الفنى والبدنى للاعبين.

وأضاف: "التجربة كانت مفيدة بشكل كبير للاعبين فى ظل ابتعادهم عن المشاركات منذ فترة طويلة". وواصل: "حرصنا على تجريب مجموعة من الخطط الفنية، وإشراك أكثر من لاعب فى مراكز مختلفة للوقوف على مرونتهم التكتيكية ومدى قدرتهم على المشاركة بأكثر من مركز".

وأتم مدرب الدراويش: "نكثف تدريبات الفريق ونتدرب على فترتين يوميا ونسابق الزمن لتجهيز الفريق قبل عودة النشاط الكروى بشكل رسمى والذى يحتاج لفترة لا تقل عن شهرين من أجل الوصول للمستوى المأمول".

ويذكر أن الإسماعيلى قد خسر وديًا، بهدف نظيف أمام نادى مصر، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية.