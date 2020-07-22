استاد القاهرة الدولى ملعبًا لـ"الأهلى والزمالك" فى الدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر أن يكون استاد القاهرة الدولى، الملعب المستضيف لمباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، حيث ستكون المباريات التى سيكون القطبين أصحاب الأرض بها على استاد القاهرة الدولى وذلك فى بطولة الدورى.
وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:
الزمالك × المصرى في "استاد برج العرب" في تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.
الزمالك × الاتحاد السكندرى في "استاد برج العرب" في تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.
الزمالك × مصر للمقاصة في "استاد القاهرة الدولى" في تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.
الزمالك × نادي مصر في استاد الكلية الحربية في تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.
الزمالك × الأهلى في استاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.
فيما جاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى:
الأهلي × إنبي .. 9 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً
الأهلي × الانتاج .. 14 أغسطس .. استاد السلام .. 9 مساءً
الأهلي × اسوان .. 17 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً
الأهلي × الزمالك .. 22 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً
الاهلي × الجونة .. 26 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً
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