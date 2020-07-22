شكرا لقرائتكم خبر عن يومان راحة لفريق اليد في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات وذلك عقب التدريب المسائي الذي سيقام في السادسة مساء اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وكان الفريق قد تدرب صباح اليوم في صالة الجيمانزيوم بالنادي وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين، وقسم المدير الفني لفريق اليد بنادي الزمالك حسين زكي الفريق لثلاث مجموعات وذلك للتباعد الاجتماعي، فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي نقل تدريبات الفريق للصالة المغطاة الدولية بالسادس من أكتوبر بداية من السبت المقبل.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر نظرًا لانشغال صالة النادى بأعمال الصيانة والتجديدات.

من ناحية أخرى، تقرر أن يكون استاد القاهرة الدولى، الملعب المستضيف لمباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، حيث ستكون المباريات التى سيكون القطبين أصحاب الأرض بها على استاد القاهرة الدولى وذلك فى بطولة الدورى.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:

الزمالك × المصرى في "استاد برج العرب" في تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

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الزمالك × الاتحاد السكندرى في "استاد برج العرب" في تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة في "استاد القاهرة الدولى" في تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر في استاد الكلية الحربية في تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى في استاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.