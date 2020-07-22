شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى بعد إعلان الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات القادمة فى البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.

الزمالك × المصرى فى "استاد برج العرب" فى تمام الثامنة مساء 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.

الزمالك × الاتحاد السكندرى فى "استاد برج العرب" فى التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة فى "استاد القاهرة الدولى" فى الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.

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الزمالك × نادي مصر فى استاد الكلية الحربية فى التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى فى استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.

وجاء إعلان جدول استئناف الدورى أعقاب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين، قال حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادى طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصرى بطلب ذلك شفاهة حتى الآن وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.