شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإجهاد وفايلر يجتمع ببادجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، ومن جانبه أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن أجايي شارك في المران الجماعي اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من آثار الإجهاد الذي تعرض له مؤخرًا، وكان أجايي قد اكتفى بأداء جلسة استشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للأهلي أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
فيما عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة منفردة مع أليو بادجي مهاجم الفريق، قبل انطلاق المران المسائي للأهلي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص فايلر على الاجتماع بالسنغالي مهاجم الفريق قبل انطلاق المران المسائي، لمناقشته في بعض الأمور الفنية قبل انطلاق المران المسائي.
ويخوض الأهلي أولى تجاربه الودية بعد فترة التوقف، الجمعة المقبل، أمام سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأجرى لاعبو الأهلي المسحة الطبية الخامسة، قبل بداية المران الجماعي للفريق، الذي يقام اليوم الأربعاء على ملعب التتش، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الخامسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية، وكان الأهلي قد أجرى أربع مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها جميعًا سلبية.
من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا..
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