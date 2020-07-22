الامارات | لقاء القمة بين الأهلى والزمالك 22 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء القمة بين الأهلى والزمالك 22 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 - 2020 خلال شهر أغسطس المقبل.

من المقرر أن تستأنف المسابقة فعالياتها اعتبارا من السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية استمرت لخمسة أشهر تقريبا بسبب جائحة كورونا.

وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيان نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن هذا الإعلان جاء في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

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وكشف الاتحاد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث سيقام في 22 أغسطس المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

ونقل حساب الاتحاد على فيسبوك تصريحات حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات الذي أشار إلى أنه سيتم النظر في وقت لاحق لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلن عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين، وذلك بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.



وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسؤولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.



أضاف الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال الشهر القادم، فيما سيعلن عن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.

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