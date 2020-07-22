الامارات | خالد عيسى: المسؤولية كبيرة على المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى: المسؤولية كبيرة على المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى فريق العين ومنتخب الإمارات خالد عيسى، أن المسؤولية كبيرة والحمل ثقيل في المرحلة المقبلة على صعيد المنتخب في ظل وجود المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، وأسماء عائدة إلى القائمة الدولية.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين: "لابد من وجود أفضل وأقوى العناصر لتحقيق الطموحات المرجوة، وشخصياً لي شرف الاستمرار في القائمة الدولية إلى جانب زملائي، وأحمد الله على هذا الشيء، ومع المدرب الجديد أعتقد بمقدورنا تجاوز كل الصعاب ومطالبون بمساعدة المدرب من خلال التأقلم بالسرعة المطلوبة لضيق المساحة الزمنية حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة".

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وتحدث خالد عيسى حول ناديه وقال إن الأجواء التي يعيشها في تدريبات “الزعيم” ضمن التحضيرات الخاصة للموسم الجديد، بالحماسية، مؤكداً: "لأول مرة خلال مسيرتنا الكروية نتوقف لفترة طويلة عن تمارين كرة القدم الجماعية، ونتطلع بكل تأكيد إلى تحقيق أهدافنا بجهود الإدارة والمدرب واخواني اللاعبين".

وحول حظوظ العين في مشواره القاري، قال: "بدايتنا في البطولة الآسيوية لم تكن موفقة ونعترف بالتقصير، غير أن الأمر لم ينته بعد، فحظوظنا قائمة في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، لذلك نحن مطالبون بمضاعفة الجهود والعمل الجاد وبالصورة الصحيحة حتى نتمكن من إسعاد الجماهير العيناوية، وندرك أن منافسينا يعملون على نفس الهدف".

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