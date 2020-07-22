شكرا لقرائتكم خبر عن في الشوط الأول.. «اليونايتد» متأخر على ملعبه أمام «وست هام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، بتقدم الضيوف «وست هام» بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب «أنطونيو» في الدقيقة الـ ٤٧ من الشوط الأول من ضربة جزاء، بعد أن ارتطمت الكرة بيد بول بوجبا داخل منطقة الجزاء، ليعطي الحكم بعدها القرار بضربة جزاء، بعد الرجوع لتقنية «الفار»

وشهد اللقاء في الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب الشياطين الحمر ولكن اللاعبين أضاعوا العديد من الفرص أمام المرمى.

يذكر أن مانشستر يونايتد يسعى للفوز بهذا اللقاء من أجل استمرار المنافسة للحصول على مقعد مؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.