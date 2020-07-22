شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه «المنقذ المصرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغنت الصحف الإنجليزية بالنجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، بعد قيادة فريقه لفوز مهم على الأرسنال الإنجليزى بهدف خلال اللقاء الذى أقيم بينهما مساء أمس الأول، على أرض ملعب «فيلا بارك» معقل الأول، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

ورفع اللاعب المصرى رصيد فريقه إلى 34 نقطة محتلا المركز السابع عشر بفارق هدف لصالحه عن فريق واتفورد، الحاصل على نفس الرصيد من النقاط، والذى خسر برباعية نظيفة خلال مواجهته أمام مانشستر سيتى مساء أمس الأول.

وخرج اللاعب بتصريحات مليئة بالثقة والفخر لما حققه خلال مشواره مع فريقه أستون فيلا، وقال: دائما أظهر فى الأوقات الصعبة وأريد تكرار ما أنجزته فى تركيا وبلجيكا، ونسعى للقتال داخل المستطيل الأخضر خلال لقاء ويست هام يونايتد الأحد المقبل لضمان البقاء فى «البريميرليج» رسميا.

وقال موقع صحيفة «ديلى ميل» البريطانية إن اللاعب المصرى أصبح معجزة فريقه خاصة بعدما تسبب فى فوز فريقه خلال لقاء الأرسنال مساء أمس الأول، بصاروخية مدوية لا تصد ولا ترد، بجانب تألقه فى لقاء كريستال بالاس خلال الجولة قبل الماضية وتسجيله هدفين رائعين.

أضاف التقرير البريطانى أن النجم المصرى أعاد الكرة مرة أخرى فى ملعب فريقه حيث يتمكن أستون فيلا من البقاء رسميا بالدورى الإنجليزى خلال فوزه على ويست هام يونايتد الأحد المقبل بغض النظر عن نتيجة لقاء واتفورد مع الأرسنال الذى يقام فى نفس اليوم.

وأكد أن حظوظ أستون فيلا أصبحت أكثر من واتفورد فى البقاء بالدورى الإنجليزى «البريميرليج» نظرا لأن حماس رفقاء تريزيجيه خلال لقاء الأرسنال يؤكد أنهم مستعدون ومقاتلون بكل قوة خلال مباراة ويست هام يونايتد لحصد الثلاث نقاط وضمان البقاء بالمسابقة الإنجليزية.

وعنون موقع صحيفة «الجارديان» البريطانية، تقريره الذى نشر أمس، «محمود تريزيجيه يسقط أرسنال لإخراج أستون فيلا من منطقة الهبوط»، ويقول التقرير: إن لاعبى أستون فيلا، وعلى رأسهم تريزيجيه، كانوا مقاتلين داخل أرض ملعب فيلا بارك خاصة بعد معرفتهم بخسارة واتفورد برباعية نظيفة دون رد فى اللقاء الذى سبق لقاءهم.

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وأشار التقرير إلى أن محمود حسن تريزيجيه يسطر حاليا تاريخا مميزا داخل الدورى الإنجليزى، فضلا عن أنه إذا استمر داخل «البريميرليج» الموسم المقبل سيكون له شأن مثل محمد صلاح الذى أصبح من أفضل لاعبى الدورى الإنجليزى وفريقه ليفربول. وقال موقع صحيفة «ذا صن» البريطانية إن هدف النجم المصرى فى شباك الأرسنال أعطى الأمل لفريقه بالبقاء فى المسابقة الإنجليزية الموسم المقبل، فهذا الهدف يعد بمثابة ابتعاد أستون فيلا عن سجن دورى الدرجة الأولى. وأضاف التقرير أن تريزيجيه سجل هدفه فى شباك الأرسنال برصاصة بندقية وليس بقدمه الصاروخية، فهو لاعب مميز يجيد اللعب بطرق مختلفة سواء برأسه أو قدميه، فمن المؤكد أن يصبح شأنه فى القريب العاجل مثل محمد صلاح الذى أصبح من كبار الدورى الإنجليزى بل والعالم.

وأنهى هدف تريزيجيه عقدة لأستون فيلا على ملعبه «فيلا بارك» ضد أرسنال، حيث لم ينجح الفريق فى تحقيق الفوز بمعقله على الجانرز منذ عام 1998، لتنتهى أمس سلسلة من 17 مباراة متتالية لم يعرف خلالها أستون فيلا الفوز على أرسنال فى ملعبه.