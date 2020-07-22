شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد يُنعش خزينة لشبونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى برتغالى أن سبورتنج لشبونة ينتظر دفعة جديدة من قيمة صفقة انتقال لاعبه برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد، فى الميركاتو الشتوى الماضى.

وانضم فرنانديز إلى مانشستر يونايتد مقابل 68 مليون جنيه إسترلينى، حصل منها سبورتنج على 47 مليونا فقط، بينما سيحصل على المبلغ المتبقى إذا تم الوفاء بسلسلة من التحديات. وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية فإن سبورتنج لشبونة ينتظر تحصيل 9 ملايين جنيه إسترلينى، كجزء من قيمة الصفقة.

أما النصف الثانى فسيدفعه مانشستر يونايتد بمجرد ظهور برونو فرنانديز فى 20 مباراة مع الشياطين الحمر. وخاض فرنانديز حاليًا 18 مباراة، ولكن مانشستر يونايتد لديه 3 مباريات أخرى على الأقل هذا الموسم، وربما أكثر اعتمادًا على مسيرة الفريق فى الدورى الأوروبى.

تأسس مانشستر يونايتد فى 1 مارس من عام 1878، وكان يسمى آنذاك باسم نويتن هيث سكة حديد لانكشاير ويوركشاير، وتم تأسيسه من قبل مجموعة من عمال السكة الحديد فى مانشستر، وتم اختصار الاسم بعد ذلك إلى نيوتن هيث، وانضموا إلى الدورى الإنجليزى الممتاز فى 1892، واجه النادى الإفلاس عام 1902 ولكن جون هنرى ديفيز أنقذ النادى ودفع الديون وغيّر الاسم إلى مانشستر يونايتد، وغيّر ألوان الفريق من الذهبى والأخضر إلى الأحمر والأبيض، وفاز النادى بالدورى عام 1908، وبالمعونة المالية من ديفيز انتقل النادى إلى الملعب الجديد ملعب أولد ترافورد فى 1909، وعين اليونايتد السير مات بسبى كمدرب للفريق بعد الحرب العالمية الثانية، وجلبت سياسته التى تعتمد على لاعبين من نادى الشباب نجاحاً عظيماً للنادى، وفاز الفريق بالدورى عامى 1956 و1957 لكن هذا النجاح تأثر بعد كارثة ميونخ الجوية عام 1958 ومات 8 من لاعبى الفريق، لكن عندما تعافى السير بسبى من إصابته جراء حادثة ميونخ بنى فريقاً عظيماً آخر استطاع الفوز بالدورى عامى 1965 و1967، ومن ثم أصبح مانشستر يونايتد أول ناد إنجليزى يفوز بكأس أوروبا 1967- 1968 بعدما فاز على نادى بنفيكا فى النهائى، ولم ير النادى نجاحا عظيما مرة أخرى حتى التسعينيات عندما قاد السير أليكس فيرجسون الفريق إلى 8 بطولات دورى فى إحدى عشرة سنة. وفى 1999 أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يفوز بالدورى وكأس إنجلترا ودورى أبطال أوروبا فى موسم واحد.