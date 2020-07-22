شكرا لقرائتكم خبر عن أندرية شورلة| بطل العالم الذي خسر وظيفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إنها الدقيقة 113 من نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين، قبل قليل أضاع هيواجين العديد من الأهداف كانت كفيلة بحسم اللقاء، لكن للألمان دائمًا رأي آخر.

يستلم الجناح أندرية شورلة الكرة على الجانب الأيسر ينطلق بسرعة كبيرة، يعبر منتصف الملعب، داخل منطقة الجزاء هناك ماريو جوتز يراوغ المدافعين بجسده ينطلق نحو القائم القريب، يواصل شورلة العبور بسرعة جنونية يطلق الكرة إلى منطقة الجزاء بخبرة وخفة لص صغير يحرز جوتزا هدف البطولة.. ألمانيا بطلًا للعالم.

تنفجر المدرجات فرحًا بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفيدرالي آنذاك يواكيم جاوك في ملعب مركانا، والملايين من المشجعين في ألمانيا وبلاد أخرى.. شورلة شورلة كل الأضواء باتت مسلطة على الثنائي الصغير وهدفهم المشتركة جوتزا وشورلة يا لها من ليلية سيقضيها الثنائي.

«يجب عليك أن تلعب دورا محددا للبقاء في هذا العمل وإلا ستخسر وظيفتك ولن تحصل على وظيفة أخرى».

أندرية شورلة معلنًا اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

أندريه شورلة

6 سنوات فقط مضت على تلك اللحظة الذهبية لشورلة الذي بدأ مبكرًا كلاعب دولي بعدما استدعاه يواكيم لوف وهو في عمر الـ 18 فقط ويلعب في ماينز بعدها انطلق نحو تحقيق نجومية كبيرة سطع اسمه في سماء الكرة الألمانية، حتى جاءت لحظة التوهج في كأس العالم ليصنع هدف البطولة.

كرة القدم مثل الحياة نحتاج أحيانا للدعم، للقليل من المحبة، لأن نحصل على فرصة ثانية إذًا لم يكن اختيارنا الاول مثالي عادة لا تكون اختياراتنا مثالية، ذلك وبشكل ما يمكن أن نقول على شورلة أنه لم يحسن الاختيار في عالم رتمه أسرع من اللاعبين والأندية وكل شئ.

بعد كأس العالم، اختار شورلة على نحو ما أن يكون لاعبًا في تشيلسي كان جوزية مورينيو على يطلبه بشدة، يشعره بأنه سيكون جزءًا هامًا في الفريق وكان عليه أن يطمئن، ذهب مزهوًا بميدالية ذهبية هو بطلًا للعالم وصاحب اللقطة قبل الأخيرة لكن الأمور لم تسير على النحو الذي تمنى وأراد..

في تشيلسي لم يلعب بشكل مستمر، تنقل من الجهة اليمني لليسر ولوسط الملعب لم يجد نفسه في ظل اعتماد ممل من مورينيو على هازارد، ثم ويليان، غابت شمس شورله تمامًا، وفي ظله كان هناك لاعب آخر صغير في السن قادم من بازل هو محمد صلاح يحتل الترتيب الثاني والثالث في قائمة أجنحة مورينيو.

في الموسم التالي طالب مورينيو من إدارة نادية التعاقد مع الجناح الكولمبي خوان كوادرادو من فيورنتينا، ليخرج صلاح من تشيلسي ويستمر شورله وسط شكوك حول مصيره مع الفريق، مضى الموسم كان مستوى البلوز سئ رحل مورينيو ثم تبعه شورله الذي قرر العودة إلى ألمانيا من جديد والانضمام إلى فولفسبورج.

«قد يكون فولفسبورغ نادًا أصغر عندما تنظر إلى السمعة، وقد فكرت في الأمر طويلًا وصعبًا. كان بإمكاني البقاء في تشيلسي. أخبرني مورينيو أنني سأحصل على فرصتي».

أندريه شورله أثناء اتمام انتقاله لفولفسبورج في 2015.

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أندريه شورلة

خطوة أخرى لم تكن موفقة تبعتها خطوة إلى فولهام للدوري الإنجليزي لمدة موسم قبل أن يهبط للدرجة الثانية ثم خطوة إلى بروسيا درتموند نقله أكبر من جديد وفرصة هامة لكن السقوط كان متتالي، شورله الذي كان أحد أهم لاعبي ألمانيا وجيل كأس العالم، وبطل الدوري الإنجليزي لم يجد نادي للعب به، بعد أن خرج من درتموند لسوء المستوى.

كرة القدم مثل الحياة أوقات قاسية وأخرى سعيدة، فرصة للنجاح بعد انكسارات متتالية، وهذا نوع من العدالة بالتأكيد لكن الأمر يتوقف على مدرى قدرتك على عبور كبواتك الأزمات التي تمر بها ومدى قدرتك على الاختيار، والحاجة لمن يدعمك أن يقدم يده لينتشلك ليساعدك على التطور، هذه هي حكمة الكرة الجزء المصغر من الحياة على اتساعها.

«اللاعبين غير مسموح لهم بإظهار أي ضعف وأن هذا مرفوض تماما في مجال كرة القدم.. أعتقد أيضا أنه لم تعد هناك قدرة مطلقة على الانتقاد هذه الأيام، بمجرد أن يخرج أحدهم عن الخط ويفصح عن أي انتقادات ويتحدث بصراحة وأمانة، تكون أنت من ينتهي به الأمر عند خط الأزمات، و القليل للغاية من الناس يظلون كما هم في هذا المجال، بسبب المال الضخم الذي تنطوي عليه لعبة كرة القدم و إذا كنت صادقا، فلن يكون لديك فترة صلاحية طويلة في العمل، وسيتم اعتبارك شخصية صعبة، هذا يخلق مشاكل ونحن لا نريد ذلك».

توني كروس مبدئًا تعاطفه مع زميله السابق أندريلة شورلة.

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في فبراير 2015 انهى المصري محمد صلاح إجراءات انتقااله إلى فيرونتينا الإيطالي، بعد عام ونصف مع تشيلسي جلس بديلًا في أغلبها لشورله وهازرد ويليان وللعديد من اللاعبين لم يتمكن من التطور، ولم يحصل على الفرصة والدعم اللازم لذا قرر ان يبدأ من جديد.

خرج شورله إلى فولفسبورج وخرج صلاح إلى فيرونتينا، انتقل «مو» إلى روما ثم ليفربول، وواصل «شورله» الخطوات المتخبطة بين «فولهام ودرتموند وروسيا» ثم الاعتزال أخيرًا، ليست مقارنة بكل تأكيد بقدر إبراز ما يمكن ان تكون عليه كرة القدم، في لحظة أنت في قمة العالم ثم لا تجد نادي فتعتزل كرة القدم، ولاعب آخر بلا فرصة يواجه شبح نهاية مسيرته وانتقادات ثم اليوم يلامس المجد.

تورني كروس وشورله