شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي الاتحاد السكندري: انتهاء مشكلة عودة اللاعبين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، أن أزمة عودة اللاعبين الأفارقة بصفوف الفريق فى طريقها للحل بعد الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة باللاعبين وفتح المجال الجوى بالمطارات الخاصة ببلادهم.

وقال مصيلحى، إن ثورة التصحيح التى تمت مؤخرا بقطاع الناشئين بالنادى بمثابة شريان الأمل لزعيم الثغر، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة قد استهدف تواجد كوادر تدريبية لدعم هذا القطاع الحيوى.

من ناحية أخرى، أكد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، أن التجربة الودية الأولى لفريقه فى مواجهة طنطا والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق كانت مفيدة.